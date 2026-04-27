Confidi Pmi fondi per le microimprese che non possono accedere al credito

Sono in arrivo nuovi fondi destinati alle microimprese che stanno affrontando difficoltà finanziarie e non riescono ad accedere al credito. La misura mira a sostenere le piccole aziende che si trovano in una situazione di bisogno, offrendo loro risorse aggiuntive per superare le criticità economiche. La novità riguarda un intervento specifico nel settore del credito alle imprese di dimensioni ridotte, con l’obiettivo di favorire la continuità delle attività.

Stanno per arrivare nuovi fondi per le microimprese in difficoltà e che non possono accedere al credito. Grazie all’imminente decreto di riforma del Fondo di prevenzione dell’usura gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze si apre “un’autostrada” per le piccole e medie aziende caratterizzate da un elevato profilo di rischio finanziario: con la nuova garanzia statale le banche non dovranno più effettuare accantonamenti e i Consorzi di garanzia fidi potranno ulteriormente premere sull’acceleratore a sostegno delle piccole imprese. In questo quadro il Confidi Pmi, che nel corso degli anni ha accompagnato più di 3.500 imprese nell’accesso al credito, annuncia una strategia di attacco nella sua azione di intermediario.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Confidi Pmi, ecco i fondi per le microimprese che non possono accedere al creditoStanno per arrivare nuovi fondi per le microimprese in difficoltà e che non possono accedere al credito.

"Aiutare le imprese ad accedere al credito": Confcommercio incontra le aziende per gestire la liquiditàAiutare le imprese ad accedere al credito con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti concreti e accompagnamento qualificato: è questo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Accesso al credito, Assoconfidi e la nuova rotta per la riforma del sistema; Bando formazione PMI Sud al via: domande Invitalia dal 21 aprile; Fondo di Garanzia PMI: cos’è, come funziona e chi può richiederlo; Legge annuale PMI 2025: le novità in materia di sicurezza e appalti.

Confidi PMI, ecco i fondi per microimprese che non possono accedere a credito(Teleborsa) - Stanno per arrivare nuovi fondi per le microimprese in difficoltà e che non possono accedere al credito. Grazie all’imminente decreto di riforma del Fondo di prevenzione dell’usura gesti ... teleborsa.it

Riforma dei Confidi per rafforzare credito e garanzie, le novità in arrivoLa prima Legge annuale PMI 2026 non si limita a reti d’impresa, staffetta generazionale e false recensioni. Dentro il testo in vigore dal 7 aprile c’è anche il capitolo dedicato alla riforma dei ... pmi.it

' – Al via il nuovo bando della Regione del Veneto dedicato a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile e - facebook.com facebook