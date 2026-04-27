confidi pmi ecco i fondi per le microimprese che non possono accedere al credito

Sono in arrivo nuovi fondi destinati alle microimprese che attualmente non riescono ad ottenere credito. Il supporto finanziario è rivolto a quelle aziende di piccole dimensioni che si trovano in difficoltà e non hanno accesso ai tradizionali canali di finanziamento. La misura mira a fornire risorse finanziare specifiche per sostenere queste attività nel loro percorso di continuità e sviluppo.

Stanno per arrivare nuovi fondi per le microimprese in difficoltà e che non possono accedere al credito. Grazie all’imminente decreto di riforma del Fondo di prevenzione dell’usura gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze si apre “un’autostrada” per le piccole e medie aziende caratterizzate da un elevato profilo di rischio finanziario: con la nuova garanzia statale le banche non dovranno più effettuare accantonamenti e i Consorzi di garanzia fidi potranno ulteriormente premere sull’acceleratore a sostegno delle piccole imprese. In questo quadro il Confidi Pmi, che nel corso degli anni ha accompagnato più di 3.500 imprese nell’accesso al credito, annuncia una strategia di attacco nella sua azione di intermediario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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