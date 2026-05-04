Dopo diciassette anni, Antonio Zequila ha rivelato i dettagli di una lite televisiva diventata ormai un'icona del web italiano. Quel famoso “mai più” pronunciato in diretta ha suscitato emozioni e cambiato la percezione di molti spettatori. Il video, che negli anni è stato condiviso e remixato in mille modi sui social, continua a essere uno dei contenuti più riconoscibili della televisione italiana. Ora, la storia si arricchisce di nuovi particolari, portando alla luce aspetti finora sconosciuti.

Per anni è stato uno dei video più condivisi della storia della televisione italiana, un pezzo di trash inossidabile, rilanciato migliaia di volte sui social, commentato, parodiato, trasformato in meme. La furibonda lite tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo durante una diretta di Domenica In del 2006 è entrata nell’immaginario collettivo come simbolo degli eccessi del piccolo schermo, un momento di pura follia catodica in cui Mara Venier assisteva impotente all’esplosione di rabbia dell’attore campano. Ma dietro quelle urla, dietro quel “ Mai più ” ripetuto ossessivamente davanti a milioni di telespettatori, si nascondeva una verità che nessuno conosceva.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quel celebre “mai più” in tv? La rivelazione di Antonio Zequila sulla lite commuove e cambia tutto dopo 17 anni

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