Dopo l’intervista trasmessa su Belve, in cui Elena Santarelli ha fatto alcune dichiarazioni che coinvolgono Antonio Zequila, quest’ultimo ha deciso di rispondere pubblicamente. Zequila ha inoltrato una richiesta di diritto di replica a Francesca Fagnani, conduttrice del programma. La vicenda riguarda le dichiarazioni dell’ex naufraga e la reazione dell’attore, che ha scelto di intervenire per chiarire la propria posizione.

Dopo l'intervista a Belve dove è stato menzionato da Elena Santarelli, Antonio Zequila ha deciso di rispondere all'ex naufraga ed ha chiesto il diritto di replica a Francesca Fagnani Ieri è stata ospite aBelveElena Santarellidove Francesca Fagnani le ha chiesto della vita privata e pubblica e non sono mancati riferimenti ad Antonio Zequila. Infatti è stata proprio lei a dare all’Isola dei Famosi, nel 2005, al personaggio televisivo il nome di“Er mutanda”. L’ex modella ha rivendicato quel nome, sostenendo che sia stato molto azzeccato, soprattutto perché il naufrago indossava spesso un costume bianco, forse per mettere in mostra le sue forme.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonio Zequila contro Elena Santarelli dopo l’intervista a Belve

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