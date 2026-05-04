La dedizione religiosa e l’omaggio civile, la vita della santa e l’esempio giunto fino a noi, lungo quei "solchi infuocati" che Caterina ha lasciato nel suo passaggio terreno, indicati dal cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei, nell’omelia durante la messa a San Domenico. Le celebrazioni cateriniane si sono rinnovate coinvolgendo istituzioni e ecclesiastici, Contrade e ospiti, in quell’atto di comune devozione popolare che si richiama a valori fondanti non solo della cristianità ma anche del vivere civile. Nel nome della santa che, "precursore dell’ umanesimo cristiano, ha saputo tenere testa a re, regine, uomini di Chiesa" (cardinale Lojudice) o il cui "messaggio è oggi patrimonio dell’umanità intera, che oggi appare smarrita, confusa, sopraffatta dalle lusinghe devastanti dell’amor proprio" (sindaco Nicoletta Fabio).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quei "solchi infuocati" di Caterina. L’esempio di ieri, l’omaggio di oggi

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