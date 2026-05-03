Santa Caterina la presidente Proietti a Siena per le celebrazioni Insieme a San Francesco esempio altissimo di umiltà

A Siena si sono svolte le celebrazioni in onore di Santa Caterina, con la presenza della presidente dell’associazione dedicata alla santa. Durante l’evento, sono state ricordate le figure di Santa Caterina e di San Francesco, entrambi riconosciuti come patroni d’Italia. La presidente ha sottolineato come le due figure rappresentino ancora oggi un esempio di umiltà, dialogo e servizio nei confronti degli altri.

“Santa Caterina e San Francesco, patroni d’Italia, rappresentano ancora oggi un esempio altissimo di umiltà, dialogo e servizio verso gli altri”. Queste le parole della presidente dell’Umbria Stefania Proietti, presente a Siena alle celebrazioni dedicate a Santa Caterina.La governatrice umbra ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da SienaSiena, 29 aprile 2026 – Prendono il via oggi le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Entrano nel vivo a Siena le celebrazioni per Santa Caterina, compatrona d’ItaliaSIENA – Entrano nel vivo domani le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presentata al Presidente Mattarella l'edizione critica di Santa Caterina; 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da Siena; Celebrazioni di Santa Caterina, modifiche temporanee alla viabilità; La festa di Santa Caterina da Siena a Santa Maria Sopra Minerva. Card. Lojudice, 'Santa Caterina si è spesa per il bene della pace'Caterina si è spesa, si è consumata per il bene del prossimo e per la pace del mondo incontrando e dialogando anche con forza con i potenti della terra, laici e anche vescovi, preti, sacerdoti e papi ... ansa.it Mattarella a Siena: celebrato il capolavoro restituito di Santa Caterina e il prestigio accademicoPresentato al Presidente della Repubblica la prima edizione critica di un volume frutto di un prestigioso percorso di dottorato presso l’Università di Siena. Pubblicato da SISMEL, colma un vuoto secol ... globalist.it Buona domenica amici! Questa è Santa Caterina del Sasso ( Leggiuno Varese ) Casa mia qui …lago maggiore sponda Lombarda. facebook 29 aprile – Santa Caterina da Siena Nella chiesa a lei intitolata in largo Magnanapoli, restiamo con il naso all’insù ad ammirare una splendida opera di Luigi Garzi: la Gloria di Santa Caterina (1713). turismoroma.it/it/luoghi/sant… IG ottone_porfirogen x.com