Durante la messa celebrata nella basilica di San Domenico, il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha ricordato Santa Caterina sottolineando che dedicò la sua vita alla pace e all’assistenza ai lebbrosi. La figura della santa, ancora oggi presente tra i fedeli, rappresenta un esempio di umiltà e dedizione nel servizio agli altri. Le sue azioni sono state menzionate come testimonianza di impegno e altruismo, mantenendo vivo il suo ricordo tra i credenti.

Lo aveva detto il cardinale Augusto Paolo Lojudice nell’omelia alla basilica di San Domenico: "Caterina ha speso la vita per la pace, come per i lebbrosi. aveva capitò che Gesù era lì". Lo ripete il sindaco Nicoletta Fabio, come chiusura e apice del suo intervento in piazza del Campo: "Senza giustizia non c’è pace e senza pace viene meno il presupposto che sta alla base della crescita della città e dello Stato. Caterina fu per tutta la vita una messaggera di pace e si impegnò a ricomporre lacerazioni familiari, rivalità tra fazioni, divisioni nella Chiesa. In un mondo e in un tempo nei quali il conflitto sembra dominare la scena pubblica e privata e soverchiare le relazioni umane, l’appello alla pace di Caterina suona di un’attualità assordante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Caterina. Esempio ancora vivo tra "pace e umiltà"

The Terrifying Sermon on Hell | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 3 (Audiobook)

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