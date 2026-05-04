Quattro Masse confronto con sindaci e deputati | un decalogo per tornare alla Svizzera di Messina

Quattro Masse ha organizzato un confronto tra sindaci e deputati per discutere le criticità della zona, proponendo un decalogo per migliorare la situazione. La discussione si è concentrata su problemi di viabilità, come strade deteriorate e frequenti smottamenti, e sulla necessità di garantire maggiore sicurezza e assistenza ai cittadini, soprattutto in situazioni di emergenza. L’obiettivo è affrontare le difficoltà che incidono sulla qualità della vita della comunità.

Non si tratta soltanto di strade rovinate o smottamenti sempre più frequenti, ma di una questione più ampia che riguarda la qualità della vita: poter circolare senza timori, sentirsi tutelati e non abbandonati soprattutto nelle situazioni critiche. È da questa esigenza condivisa che ha preso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate I quattro aspiranti sindaci: "A confronto sul sociale"Tornano a confrontarsi i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Legnano e questa volta il dibattito, organizzato dall’associazione Alcide De... Leggi anche: Affidamento paritetico e rifiuto genitoriale: giuristi e psicologi a confronto alla Camera dei Deputati sulla riforma del diritto di famiglia Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quattro Masse, confronto con sindaci e deputati: un decalogo per tornare alla Svizzera di Messina; Messina, le Quattro Masse si mobilitano: assemblea pubblica per il futuro dei villaggi; Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggio; Nuova frana lungo la strada per le Masse: borghi isolati e rabbia tra i residenti. Messina, le Quattro Masse si mobilitano: assemblea pubblica per il futuro dei villaggiIl comitato delle Quattro Masse chiama a raccolta i cittadini per un importante momento di confronto e partecipazione civica . Dopo una prima fase di incontri ... messina.gazzettadelsud.it MESSINA, COMITATO QUATTRO MASSE: DOMENICA 3 MAGGIO ASSEMBLEA PUBBLICA ALL’EX SCUOLA MASSA SANTA LUCIA Intervista Portavoce comitato “Quattro Masse” Francesco Berenato - facebook.com facebook