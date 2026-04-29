Quattro candidati alla carica di sindaco di Legnano si incontrano nuovamente per un confronto pubblico. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Alcide De Gasperi, si terrà questa sera alle 21 nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego. Il focus del dibattito sarà sui temi legati al sociale, con i candidati che discuteranno delle loro proposte e delle loro idee in merito.

Tornano a confrontarsi i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Legnano e questa volta il dibattito, organizzato dall’associazione Alcide De Gasperi per questa sera alle 21 nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego, metterà al centro i temi del sociale. A confrontarsi, il sindaco uscente Lorenzo Radice, candidato della coalizione di centrosinistra; Mario Almici per la coalizione di centrodestra; Federico Amadei, sostenuto dalla coalizione Patto Civico; Carolina Toia a capo di una propria lista civica. "Quest’anno il nostro obiettivo è mettere in evidenza l’attualità del messaggio di Papa Leone XIV soprattutto in tema di pace e di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I quattro aspiranti sindaci: "A confronto sul sociale"

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