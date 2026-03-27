Affidamento paritetico e rifiuto genitoriale | giuristi e psicologi a confronto alla Camera dei Deputati sulla riforma del diritto di famiglia

Nella mattinata del 27 marzo si è svolto un incontro presso la Camera dei Deputati, dove giuristi e psicologi hanno discusso della riforma dell’affido condiviso nel diritto di famiglia. Sono stati analizzati aspetti legali e psicologici legati all’affidamento paritetico e al rifiuto genitoriale, con l’obiettivo di definire le modalità di applicazione e le possibili implicazioni di questa nuova normativa.

Focus sulla riforma dell'affido condivido. Nella mattinata del 27 marzo, nella suggestiva sala della Lupa della Camera dei Deputati, si è svolto il convegno “Affidamento paritario e rifiuto genitoriale: Stato dell'arte e prospettive di Riforma”, promosso dall'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI). Un appuntamento che riaccende i riflettori su uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia italiano: la reale attuazione del principio di bigenitorialità. A quasi vent'anni dall'introduzione della Legge 542006, che ha sancito il principio dell'affidamento condiviso, il divario tra impianto normativo e prassi applicativa resta evidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Affidamento paritetico e rifiuto genitoriale: giuristi e psicologi a confronto alla Camera dei Deputati sulla riforma del diritto di famiglia Articoli correlati Avellino al voto informato: giuristi e giornalisti a confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum.Avellino si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro costituzionale del Paese. Alla Camera dei Deputati intesa bipartisan sul ruolo fondamentale dei Centri di Competenza per l’innovazione sicura del PaeseNel corso della conferenza stampa presso la Camera dei Deputati promossa dall’On.