Quattro forze di centrodestra hanno formato un raggruppamento chiamato ’Ancora più Pistoia’ per sostenere la candidatura di Anna Maria Celesti alle prossime elezioni comunali. Le forze coinvolte sono Forza Italia, Amo Pistoia, Unione di Centro e Libertà e Democrazia. La coalizione ha espresso l’obiettivo di continuare a cambiare la città, sottolineando la volontà di presentare un progetto condiviso per il futuro amministrativo.

Sono quattro le forze politiche di centrodestra che hanno deciso di correre assieme nel raggruppamento ’Ancora più Pistoia’ a sostegno della candidatura di Anna Maria Celesti: Forza Italia, Amo Pistoia, Unione di Centro e Libertà e Democrazia. I trentadue fra candidati e candidate che correranno per un posto nel prossimo Consiglio comunale sono stati presentati ieri mattina in piazza Duomo alla presenza del sindaco Celesti, che proprio in Forza Italia ha militato per tutta la sua carriera politica. Una lista nella quale si trovano esperienze politiche e amministrative diverse, da chi ha già ricoperto incarichi a chi invece muove i primi...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro forze di centrodestra per Celesti: "Dobbiamo continuare a cambiare la città"

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