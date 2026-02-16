Lo Stato delle Cose il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana al centro della puntata
Lo Stato delle Cose torna in onda questa sera, dopo che il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana hanno riacceso l’attenzione pubblica. La puntata, condotta da Massimo Giletti, si concentrerà su come le indagini e i fatti di cronaca abbiano influenzato l’opinione pubblica negli ultimi giorni. In studio, si discuterà anche di dettagli inediti emersi durante le ultime ore e delle reazioni delle persone coinvolte. La trasmissione va in onda alle 21, pronta a fare luce su questi eventi.
Come ogni lunedì torna Lo Stato delle Cose, programma di attualità e approfondimento condotto da Massimo Giletti, in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2026. In apertura, attesa come sempre “ La versione di Michele Santoro ”, dedicata ai fatti nazionali e internazionali più importanti. A seguire, il caso Garlasco con i suoi nuovi colpi di scena: al centro del dibattito c’è ora la porta a soffietto di casa Poggi, quella che conduce in cantina e che l’assassino deve aver sicuramente aperto. Perché non presenta impronte di Alberto Stasi? Partecipano, oltre al direttore di Gente Umberto Brindani, l’ex comandante dei RIS Luciano Garofano e l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, anche il genetista Ugo Ricci e il magistrato Stefano Vitelli, che assolse Stasi in primo grado. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Lo Stato delle Cose: Giletti su Garlasco, Crans-Montana e Palermo
Stasera, lunedì 26 gennaio, Massimo Giletti presenta un nuovo episodio di Lo Stato delle Cose su Rai 3.
Lo Stato delle Cose: Giletti tra Niscemi, Garlasco e Crans-Montana
Questa sera, Massimo Giletti torna con un nuovo episodio di
Delitto Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio nella bufera - Vita in Diretta 13/10/2025
Argomenti discussi: Garlasco e Crans Montana a Lo Stato delle Cose; Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara Poggi; Garlasco, Massimo Lovati a Lo Stato delle Cose da Giletti: Clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti dietro l’omicidio di...; Garlasco, Lovati a Lo Stato delle Cose: Clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti che sarebbero dietro l’omicidio.
Garlasco, la porta a soffietto di casa Poggi e Crans Montana: temi e ospiti de lo stato delle coseLo Stato delle Cose torna in onda stasera in tv, lunedì 16 febbraio. Appuntamento dalle 21.20 su Rai 3. Il programma di attualità ... msn.com
Garlasco, Lovati stasera torna a Lo Stato delle Cose: nuove rivelazioni su sicari e mandanti dietro l’omicidio PoggiA Lo Stato delle Cose il caso Chiara Poggi torna al centro del dibattito: attese nuove ipotesi sulla pista dei mandanti ... affaritaliani.it
I pm di Roma disporranno una maxi consulenza medico legale in riferimento alle vittime italiane della strage di Crans-Montana che ha provocato 41 morti. I magistrati di piazzale Clodio, che hanno aperto un fascicolo di indagine per disastro e omicidio colpos x.com
I pm di Roma disporranno una maxi consulenza medico legale in riferimento alle vittime italiane della strage di Crans-Montana che ha provocato 41 morti. I magistrati di piazzale Clodio, che hanno aperto un fascicolo di indagine per disastro e omicidio colpos - facebook.com facebook