lo stato delle cose il caso garlasco e la tragedia di crans montana al centro della puntata

Come ogni lunedì torna Lo Stato delle Cose, programma di attualità e approfondimento condotto da Massimo Giletti, in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2026. In apertura, attesa come sempre “ La versione di Michele Santoro ”, dedicata ai fatti nazionali e internazionali più importanti. A seguire, il caso Garlasco con i suoi nuovi colpi di scena: al centro del dibattito c’è ora la porta a soffietto di casa Poggi, quella che conduce in cantina e che l’assassino deve aver sicuramente aperto. Perché non presenta impronte di Alberto Stasi? Partecipano, oltre al direttore di Gente Umberto Brindani, l’ex comandante dei RIS Luciano Garofano e l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, anche il genetista Ugo Ricci e il magistrato Stefano Vitelli, che assolse Stasi in primo grado. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

