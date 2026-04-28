Con il caso della grazia a Nicole Minetti il ministero della Giustizia porta nuovi guai al governo Meloni

Il ministero della Giustizia si trova nuovamente sotto i riflettori dopo aver concesso la grazia a Nicole Minetti, un episodio che ha suscitato diverse polemiche e già attirato l’attenzione dell’opposizione. La decisione, annunciata nelle ultime ore, ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e nelle istituzioni, complicando ulteriormente la posizione del governo. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it aggiorna quotidianamente i lettori sulle notizie più rilevanti, con un approfondimento alle 18.00.

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Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com

La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook