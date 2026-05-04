Quarant’anni di inclusione | la Cooperativa New Naif celebra la sua storia al Politeama Pratese

La Cooperativa New Naif di Prato festeggia i quarant’anni di attività con un evento che si terrà sabato 16 maggio alle 16 al Teatro Politeama Pratese. La cooperativa ha lavorato per quattro decenni nel settore sociale, costruendo relazioni e coinvolgendo la comunità locale. La celebrazione rappresenta un momento di ricordo e di condivisione per tutte le persone che hanno collaborato nel tempo.

Prato, 4 maggio 2026 – Quarant’anni di lavoro, relazioni e impegno nel sociale: un traguardo significativo che la Cooperativa New Naif di Prato si prepara a condividere con la città attraverso un evento speciale in programma sabato 16 maggio alle 16 al Teatro Politeama Pratese. Fondata nel 1986 da Giusy Modica, la cooperativa nasce con una visione chiara e profondamente innovativa per l’epoca: promuovere autonomia, dignità e piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale. Un impegno che, nel tempo, si è tradotto in progetti concreti, servizi qualificati e percorsi capaci di mettere davvero al centro la persona. Dopo oltre trent’anni di guida, nel 2020 Giusy Modica ha lasciato la carica di presidente a Mirko Guasti, segnando un passaggio importante nella continuità dei valori e nello sviluppo futuro della cooperativa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quarant’anni di inclusione: la Cooperativa New Naif celebra la sua storia al Politeama Pratese Notizie correlate La Polizia Locale di Foggia celebra la sua storia: "Da 98 anni al servizio della città"Questa mattina, nello splendido scenario del Teatro Umberto Giordano, si è tenuta una cerimonia speciale per festeggiare i 98 anni della Polizia... Il dibattito sulla riforma al Politeama prateseMentre a livello nazionale infiamma la polemica sul prossimo referendum della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo, a Prato proseguono gli...