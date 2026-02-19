Il dibattito sulla riforma al Politeama pratese

Il dibattito sulla riforma al Politeama di Prato nasce dalle discussioni tra comitati e associazioni locali. La questione diventa centrale mentre il referendum sulla giustizia si avvicina, previsto per il 22 e 23 marzo. Nelle ultime settimane, gli incontri si sono moltiplicati, coinvolgendo studenti, imprenditori e rappresentanti politici. La città si divide tra chi sostiene il sì e chi il no, e le tensioni crescono durante le assemblee pubbliche. La discussione è entrata nel vivo anche tra i cittadini, che si confrontano quotidianamente.

Mentre a livello nazionale infiamma la polemica sul prossimo referendum della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo, a Prato proseguono gli incontri per dei vari comitati, associazioni, ordini professionali che si schierano dalla parte del sì o del no. Uno dei prossimi appuntamenti è quello che è stato promosso dall'Ordine degli avvocati di Prato, in programma il 26 febbraio a partire dalle 18, al Politeama pratese (via Garibaldi 33-35). Il titolo dell'incontro è: "Le ragioni del sì e le ragioni del no": si tratta di un dibattito aperto a tutti i cittadini a ingresso gratuito. Un modo per farsi un'idea sui quesiti che saranno proposti in merito alla riforma della giustizia e, soprattutto, sulla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e inquirenti e sul Csm a sorteggio.