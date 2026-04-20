La Polizia Locale di Foggia celebra la sua storia | Da 98 anni al servizio della città

Questa mattina, nel Teatro Umberto Giordano, si è svolta una cerimonia per commemorare i 98 anni di attività della Polizia Locale di Foggia. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che si sono riuniti per celebrare il ruolo di questa forza di polizia nel tempo. La cerimonia ha previsto momenti di riconoscimento e riflessione sulla presenza e l’operato della Polizia Locale nella città.

Questa mattina, nello splendido scenario del Teatro Umberto Giordano, si è tenuta una cerimonia speciale per festeggiare i 98 anni della Polizia Locale di Foggia. È stato un appuntamento molto sentito, che ha coinvolto istituzioni, operatori e tanti cittadini uniti nel rendere omaggio a una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vigili del Fuoco, da 87 anni al servizio del Paese: il Comando di Foggia celebra la missione dei 'caschi rossi' Impegno, servizio e comunità: a Cascina la Polizia locale celebra San SebastianoCascina (PI), 26 gennaio 2026 – È stata una festa di San Sebastiano molto partecipata quella che è andata in scena lo scorso 20 gennaio a Cascina. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il sindaco alla festa della polizia locale: Voi agenti siate sempre vicini ai cittadini; Marchiori: Polizia locale, esempio di Autonomia. La vostra forza risiede nella prossimità al cittadino; Selezione pubblica tramite Mobilità per l'assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale; Over 16 in turno con la Polizia Locale per il progetto On the Road. Ecco il nuovo comandante della Polizia locale Ameglio Menguzzo: primo giorno al comando di via SettepontiPrimo giorno per il nuovo comandante della Polizia Locale di Arezzo. Ameglio Menguzzo si insedia oggi, lunedì 20 aprile, nel comando di via Setteponti. Alle 8.30 appuntamento in Comune e poi il saluto ... corrierediarezzo.it Rovato, la Polizia locale ha iniziato la sperimentazione con il taserLa fase di test durerà sei mesi, al termine dei quali verrà valutata l’eventuale introduzione definitiva dello strumento ... giornaledibrescia.it La vittima è un uomo di 32 anni, probabile rider. Indaga la polizia locale - facebook.com facebook