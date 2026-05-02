A Reggio Calabria, un rappresentante della Chiesa ha sottolineato la necessità di un dialogo tra politica e istituzioni religiose per affrontare le difficoltà della città. La richiesta si concentra sulla ricerca di soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita, che attualmente si trova tra le più basse della regione. La questione riguarda l’impegno di entrambe le parti per trovare approcci concreti ai problemi cittadini.

? Cosa scoprirai Come può il dialogo tra politica e Chiesa risolvere i disagi cittadini?. Perché la qualità della vita a Reggio è all'ultimo posto?. Cosa intende fare il candidato per garantire acqua e pane alle famiglie?. Chi deve rispondere al declino culturale e infrastrutturale della città?.? In Breve Lamberti Castronuovo risponde alla nota dell'arcivescovo Fortunato Morrone del 23 aprile.. Reggio Calabria occupa l'ultima posizione nazionale per qualità della vita percepita.. Il candidato cita il passato come assessore alla Cultura per criticare l'amministrazione uscente.. L'appello punta a risolvere carenze idriche e buche stradali nel territorio metropolitano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, Lamberti Castronuovo: “Serve dialogo per la normalità

Notizie correlate

Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIl candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste...

Reggio, Lamberti Castronuovo: tra fede e politica per il futuro? Cosa sapere A Reggio Calabria Eduardo Lamberti Castronuovo parla di identità durante la festa di San Giorgio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Comunali, Lamberti presenta le liste: Competenza, legalità e impegno civico per rilanciare Reggio; Polo Civico, i 20 candidati della seconda lista a sostegno del candidato sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo · ilreggino.it; A Reggio Calabria la sfida tra Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano. Ecco le liste dei candidati – LISTE E NOMI; Comunali, Lamberti Castronuovo lancia la campagna elettorale con la presentazione delle liste.

Reggio, Lamberti risponde a Morrone: ‘La città è crollata, i fatti e le classifiche parlano chiaro’Città sporca, direi indecente, piena di buche nelle strade, e senza acqua nelle case, soprattutto. Noi desideriamo fortemente, sia che si vinca sia che si perda, riportare la città di Reggio alla pie ... citynow.it

Trasferimento Archivio di Stato, Lamberti Castronuovo: è come cancellare le origini di Reggio, città si ribelliChe la città continui a perdere pezzi importanti della propria struttura è cosa nota, ma a quanto pare non suscita che indifferenza ed assuefazione. Abbiamo perso il capoluogo che, lungi da essere un ... strettoweb.com

Reggio Calabria, i portatori della Vara: "no al trasferimento dell’Archivio di Stato, difendiamo la memoria della nostra comunità - facebook.com facebook