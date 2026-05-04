Al prossimo Salone del Risparmio, uno dei temi principali sarà la connessione tra finanza e sostenibilità. Verranno presentate iniziative e strumenti finanziari che puntano a combinare obiettivi economici con pratiche più rispettose dell’ambiente. La discussione si concentrerà su come la finanza possa contribuire a sostenere progetti e investimenti con un impatto positivo sul pianeta.

FINANZA e sostenibilità. Ecco un binomio che definirà uno dei sette percorsi tematici al centro del prossimo Salone del Risparmio. È un tema che negli ultimi anni ha attraversato fasi alterne nel dibattito pubblico, ma che oggi torna sotto i riflettori con una veste nuova: quella della cosiddetta " transition finance ", cioè l’allocazione di capitali per accompagnare le imprese nel percorso di decarbonizzazione. Il focus è volto a comprendere l‘evoluzione dello scenario climatico e il modo in cui investitori e imprese stanno adattando i propri modelli e strategie. Il punto di partenza è chiaro: la sostenibilità non è più soltanto una scelta di valori, ma una variabile strutturale dell’economia globale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando la finanza diventa: "green"

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