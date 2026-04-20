Seregno ’capitale’ della sostenibilità La strategia green diventa un modello

Seregno è entrata nella Rete dei Comuni sostenibili, con il sindaco Alberto Rossi che ha annunciato l’adesione nei giorni scorsi. La città si impegna a seguire una strategia green, adottando iniziative per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. La decisione arriva dopo una delibera approvata dall’amministrazione comunale, che mira a promuovere pratiche sostenibili sul territorio.

Seregno entra nella Rete dei Comuni sostenibili. Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Rossi ha partecipato all’assemblea annuale dell’associazione, ospitata al museo dell’Ara Pacis di Roma, dove alla città è stata conferita la Libellula dei Comuni sostenibili, il riconoscimento che certifica l’ingresso formale nella rete. Un passaggio che segna un punto importante nel percorso amministrativo avviato negli ultimi anni su questo fronte. La Rete dei Comuni sostenibili, nata nel 2021, riunisce oggi oltre 170 enti locali impegnati a tradurre gli obiettivi dell’Agenda 2030 in politiche concrete. Ogni Comune viene valutato annualmente attraverso indicatori condivisi, che confluiscono in un rapporto di sostenibilità utile a misurare i progressi e orientare le scelte future.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seregno ’capitale’ della sostenibilità. La strategia green diventa un modello Notizie correlate Urso sull’industria: “Occorre strategia per affrontare la sostenibilità greenMercoledì 4 febbraio 2026, nel corso dell’evento “L’Italia in Cantiere”, organizzato da Legambiente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy,... Roma: Ferrara-Ieva (M5s), citta’ diventi Capitale sport acquatici e modello sostenibilita’ marinaIl vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, insieme al capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, hanno...