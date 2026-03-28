La nuova Tassonomia Europea e il mercato a due velocità | come la finanza green sta riscrivendo le regole per azioni e obbligazioni

La recente introduzione della Tassonomia Europea ha generato un impatto evidente sui mercati finanziari, creando differenze di performance tra settori e strumenti. La finanza green sta assumendo un ruolo sempre più centrale, influenzando le scelte di investimento e le strategie di emissione di azioni e obbligazioni. Le reazioni degli operatori e le variazioni sui mercati sono stati immediati e consistenti, segnando un passaggio significativo nelle dinamiche di mercato.

Ci sono momenti in cui i mercati cambiano in modo rumoroso, tra crolli improvvisi e rialzi vistosi. E poi ci sono momenti in cui il cambiamento avanza silenziosamente, nascosto tra le pieghe di regolamenti europei e scadenze amministrative che pochi, fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori, seguono con attenzione. Eppure, sono proprio questi cambiamenti silenziosi a ridisegnare in modo più profondo e duraturo il panorama degli investimenti. Stiamo vivendo uno di questi momenti. Mentre l’attenzione rimane catturata dall’inflazione, dai tassi della BCE e della Fed, un’altra dinamica strutturale sta prendendo forma sotto la superficie. Si tratta di una trasformazione destinata a separare in modo sempre più netto ciò che il mercato considera “investibile” da ciò che viene progressivamente emarginato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Oltre la retribuzione: come il welfare sta riscrivendo le regole della cultura d’impresaNel panorama economico attuale, caratterizzato da dinamiche lavorative in costante mutamento e da una crescente attenzione verso la sostenibilità... La fabbrica del futuro: come l’automazione sta riscrivendo le regole della produzioneIl settore industriale sta attraversando una delle trasformazioni più profonde della sua storia. Una raccolta di contenuti su Tassonomia Europea Temi più discussi: La Tassonomia Sociale Europea: un nuovo strumento della finanza sostenibile - EC News - Area fiscale; Tassonomia UE: la Commissione apre consultazione pubblica per semplificare le regole; Tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione: in GUUE l’aggiornamento 2025; Tassonomia IFRS 2025: aggiornato il regolamento ESEF. La Tassonomia Sociale Europea: un nuovo strumento della finanza sostenibileLa tassonomia sociale, sviluppata nell’ambito delle politiche europee per la finanza sostenibile, mira a definire criteri comuni per individuare attività economicamente sostenibili sotto il profilo so ... ecnews.it Tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione: in GUUE l’aggiornamento 2025La Commissione europea aggiorna il regolamento ESEF per recepire la versione 2025 della tassonomia IFRS pubblicata dalla Fondazione IFRS. Poiché ... ipsoa.it La Commissione europea sta raccogliendo contributi su possibili modifiche ai criteri della tassonomia UE. Con l'obbiettivo di semplificare il quadro normativo. Per maggiori info latuaeuropavercelli.eu/content/revisi… @europainitalia #UE #CommissioneEuro x.com 25/3/26. NOTES. Ancora sul nucleare… Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato il 16 marzo a Bruxelles alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il nucleare, che riunisce 15 Stati dell’Unione europea per p - facebook.com facebook