La nuova Tassonomia Europea e il mercato a due velocità | come la finanza green sta riscrivendo le regole per azioni e obbligazioni

Da bergamonews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente introduzione della Tassonomia Europea ha generato un impatto evidente sui mercati finanziari, creando differenze di performance tra settori e strumenti. La finanza green sta assumendo un ruolo sempre più centrale, influenzando le scelte di investimento e le strategie di emissione di azioni e obbligazioni. Le reazioni degli operatori e le variazioni sui mercati sono stati immediati e consistenti, segnando un passaggio significativo nelle dinamiche di mercato.

Ci sono momenti in cui i mercati cambiano in modo rumoroso, tra crolli improvvisi e rialzi vistosi. E poi ci sono momenti in cui il cambiamento avanza silenziosamente, nascosto tra le pieghe di regolamenti europei e scadenze amministrative che pochi, fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori, seguono con attenzione. Eppure, sono proprio questi cambiamenti silenziosi a ridisegnare in modo più profondo e duraturo il panorama degli investimenti. Stiamo vivendo uno di questi momenti. Mentre l’attenzione rimane catturata dall’inflazione, dai tassi della BCE e della Fed, un’altra dinamica strutturale sta prendendo forma sotto la superficie. Si tratta di una trasformazione destinata a separare in modo sempre più netto ciò che il mercato considera “investibile” da ciò che viene progressivamente emarginato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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