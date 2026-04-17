Quando debutta l’Italia di volley nel 2026? Date e avversarie delle Nazionali | inizia la lunga estate

Nel 2026, la nazionale italiana di pallavolo tornerà in campo per le competizioni ufficiali. Le date esatte dei primi incontri sono state annunciate, con le prime partite previste in estate. Le avversarie ufficiali delle Nazionali italiane in questa stagione sono state confermate, e i match si svolgeranno in diverse città italiane ed europee. La stagione si apre con una serie di incontri che segnano l’inizio di un nuovo ciclo per la squadra.

Ci avviciniamo alle battute conclusive della stagione di club per quanto riguarda la grande pallavolo internazionale: le Final Four della Champions League sono dietro l’angolo (donne a Istanbul il 2-3 maggio, uomini a Torino il 16-17 maggio), la finale scudetto femminile è in pieno svolgimento (Conegliano conduce per 2-0 su Milano e domenica potrebbe già festeggiare), l’atto conclusivo per il tricolore maschile animerà la prima parte del mese di maggio (Perugia attende di sapere se dovrà affrontare Civitanova o Verona). Cresce così l’attesa per l’inizio dell’intensa estate riservata alle Nazionali, che prevederà la Nations League tra fine maggio e metà luglio e poi gli Europei tra agosto e settembre, dove tra l’altro verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando debutta l’Italia di volley nel 2026? Date e avversarie delle Nazionali: inizia la lunga estate Notizie correlate Quando debutta l’Italia di volley femminile? Definite le prime partite del 2026: avversarie di lussoLa Nazionale Italiana di volley femminile inizierà la stagione agonistica il prossimo 14 maggio: tra un paio di mesi, le Campionesse Olimpiche di... Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le date delle prime delibere regionali [IN AGGIORNAMENTO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Italia al completo verso il debutto iridato di domenica con la Norvegia. Nadia Mattivi: Sappiamo di poter fare grandi cose. Esperienza in PWHL incredibile; Vinitaly apre ai No-Lo: l’Italia debutta, l’Europa corre; La Nazionale Under 19 Femminile debutta nel Round 2 del Campionato Europeo: si gioca Italia-Ucraina; Diabete, il futuro è predittivo: debutta in Italia il CGM con algoritmi e intelligenza artificiale. L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL'obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una ... oasport.it Leydi, la ’spavalda allegria’ culturale. Quando Milano educò l’Italia all’arteDal jazz ai burattini: nelle lettere del ricercatore e musicista a Sandra Mantovani il fermento del primo dopoguerra ... ilgiorno.it Mercato Juve L'agente di Lewandowski è atteso in Italia - facebook.com facebook