Quando il gusto nasce dall’inganno | la neurogastronomia ci insegna la sorpresa a tavola

Quando il cibo che portiamo in tavola non corrisponde alle aspettative visive, il cervello reagisce in modo particolare. La neurogastronomia studia proprio questa relazione tra i sensi e le aree cerebrali coinvolte nell’esperienza del gusto. In questi casi, il cervello riceve segnali contrastanti tra ciò che si vede e ciò che si assapora, creando una sensazione di sorpresa o dissonanza sensoriale.

Articolo. Se ciò che vediamo non coincide con ciò che assaggiamo, il cervello si accende. Lo stupore diventa così un acceleratore sensoriale e cognitivo Se la rabbia è un incendio e la tristezza una pioggia sottile, la sorpresa è un lampo improvviso che squarcia il buio dell’abitudine. Tra tutte le emozioni di base, la sorpresa è la più breve: un battito di ciglia, un istante sospeso che funge da “tasto reset” per il nostro cervello. Eppure, in quella frazione di secondo, accade qualcosa di magico dal punto di vista biochimico: la nostra mente si spalanca pronta ad apprendere e a ricalibrare la realtà. Evolutivamente, la sorpresa serve a dirottare istantaneamente tutta la nostra attenzione verso un evento inaspettato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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