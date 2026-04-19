Jannik Sinner prenderà parte al torneo Masters 1000 di Madrid, in programma sulla terra rossa dal 22 aprile al 3 maggio. Le sue prime partite potrebbero arrivare già nei primi turni, anche se le date esatte del suo debutto non sono ancora ufficiali. Il torneo si svolge nella capitale spagnola e vede la partecipazione di numerosi giocatori di alto livello.

Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Dopo essersi riposato per alcuni giorni, il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena per proseguire il proprio momento magico: in cinque settimane ha vinto tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo) ed è tornato numero 1 del mondo, ora ha l’occasione per alzare al cielo il quinto 1000 di fila e per rafforzare la propria posizione in vetta al ranking ATP. Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento con 390 punti di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che non sarà della partita a causa di un infortunio al polso: il 24enne potrebbe incrementare il margine sul grande rivale fino a un massimo di 1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Madrid? Due ipotesi per il debutto e le date turno per turno

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