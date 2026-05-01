Concertone Primo maggio | ospiti e conduttori tutto quello che c’è da sapere

Pierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama saranno i conduttori del Concertone del Primo Maggio. "Lavoro Dignitoso" sarà lo slogan di quest'anno. Diversi gli ospiti: Emma, Rkomi, Ermal Meta, Frah Quintale, Serena Brancale e tanti altri Cresce l’attesa per ilConcertone del Primo Maggio, che come ogni anno porterà sul palco numerosi artisti pronti a mettere la propria voce al servizio delle rivendicazioni dei sindacati e dei lavoratori. Un appuntamento simbolico, che unisce musica e protesta per chiedere maggiori tutele e diritti in un momento storico ancora segnato da precarietà e disuguaglianze. Il concerto si terrà come sempre inPiazza San Giovanni a Roma, con inizio alle13, quando saliranno sul palco i primi artisti emergenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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