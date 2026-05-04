Quando finiscono le lezioni nel 2026 | il calendario regione per regione

Le date di fine delle lezioni per l’anno scolastico 2025-2026 sono state stabilize dalle singole Regioni, con scarti di pochi giorni tra diverse zone del paese. Ogni territorio ha pubblicato il proprio calendario, che indica i momenti di chiusura delle scuole, e tali date variano leggermente da regione a regione. La conclusione delle attività scolastiche è prevista entro il 2026, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Le date di conclusione dell’anno scolastico 2025-2026 sono definite dalle Regioni e presentano scarti di pochi giorni tra territori. Il riepilogo emerge dai calendari ufficiali regionali raccolti in un prospetto unitario, che indica per la maggior parte delle scuole una chiusura concentrata tra il 6 e il 11 giugno, con alcune eccezioni. La distribuzione delle chiusure riflette l’autonomia organizzativa delle Regioni. Alcuni territori, come Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, anticipano al 6 giugno, mentre altri si collocano tra il 9 e il 10 giugno. La Liguria si spinge fino all’11 giugno, mentre la Provincia autonoma di Bolzano mantiene un calendario più lungo con termine al 16 giugno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it We Are The 7th Civilization! Who Wiped Out The First 6 History For Sleep Notizie correlate Calendario scolastico, quando finiscono le lezioni nel 2026: le date regione per regioneLa fine dell’anno scolastico 2025-2026 nelle scuole primarie e secondarie è fissata tra il 6 e il 16 giugno, con date diverse stabilite dai calendari... Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regioneQuando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest'anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario regione per regione; Calendario scolastico 2026-2027 Lombardia, quando si torna in classe e tutte le festività; In campo per crescere. Scuole aperte tra sport, inclusione e socialità; Calendario scolastico 2026-2027, in Calabria si parte il 15 settembre · CosenzaChannel.it. Scuola, i calendari: quando finiscono le lezioni (e quando ricominciano)Firenze, 20 maggio 2025 – L’anno scolastico volge al termine, ma quest’anno la chiusura per molti studenti arriverà qualche giorno prima del previsto. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, infatti, si voterà ... lanazione.it Ultimo giorno di scuola, ecco quando finiscono le lezioni: il calendario delle regioniCon i referendum si anticipa lo stop. La prima campanella di nuovo l'8 settembre. La mappa delle date che cambiano da regione a regione L'ultimo giorno di scuola varia da regione a regione, ad ... rainews.it Due giorni che porteremo nel cuore Ci sono eventi che non finiscono quando si spengono le luci. Restano negli occhi, nei sorrisi, nelle parole… e soprattutto nelle emozioni. Le immagini raccontano la gioia, la partecipazione, il rombo delle Vespa… ma anche - facebook.com facebook Perdono il controllo dello scooter e finiscono in un burrone: morti due venticinquenni x.com