Calendario scolastico quando finiscono le lezioni nel 2026 | le date regione per regione

Il calendario scolastico per il 2025-2026 indica che le lezioni nelle scuole primarie e secondarie termineranno tra il 6 e il 16 giugno, con le date che variano a seconda della regione. Le scuole di ogni regione hanno stabilito un termine diverso, rispettando le disposizioni regionali e il calendario ufficiale. Le date di chiusura sono state rese pubbliche dalle autorità scolastiche regionali.

Calendario scolastico, Carnevale 2026: quando sono sospese le attività didattiche, le date per regioneLe date del Carnevale non sono uguali in tutta Italia, né lo è la gestione delle relative sospensioni scolastiche.

