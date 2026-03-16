Vacanze di Pasqua 2026 quando chiudono le scuole | il calendario regione per regione

Per le vacanze di Pasqua 2026, che cadranno domenica 5 aprile, le scuole chiuderanno in molte regioni da venerdì 3 aprile a martedì 7 aprile, inclusi. Tuttavia, in Trentino e in Liguria le date di chiusura saranno diverse. La maggior parte delle scuole rimarrà chiusa per cinque giorni, mentre in alcune aree i periodi potrebbero variare leggermente.

Quando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest'anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte le regioni le scuole resteranno chiuse da venerdì 3 aprile a martedì 7 aprile 2026 compreso, tranne per gli alunni del Trentino e della Liguria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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