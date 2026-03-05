La partita tra Bosnia e Italia valida per le qualificazioni agli Europei femminili 2026 è terminata da pochi minuti. La Bosnia ha superato l'Italia con un punteggio stretto, portando a casa la vittoria in una sfida combattuta fino all’ultimo istante. La partita si è svolta in modo intenso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

E’ terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026. Nella gara del terzo turno del Gruppo 2, che comprende anche Paesi Bassi e Svizzera, ecco come sono andate le cose, in un match che ha visto prevalere le padrone di casa con lo score di 28-25. A Cazin la partita inizia con le azzurre (in maglia bianca, ndr) che provano a fare la voce grossa e a scappare nel punteggio: al 5' Podda porta sull’1-4 l’Italia. La Bosnia Erzegovina però non molla e progressivamente rientra sino al 5-5 che si materializza poco dopo il 15' con la zampata di Dautovic. Da quel momento riparte un altro primo tempo, con le balcaniche a fare il ritmo e Dalla Costa e compagne a inseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026

Pallamano, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei: 18 azzurre per la BosniaSono 18 le giocatrici scelte per le sfide del 5 marzo a Cazin (ore 20:00), e per il return match l’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore...

Leggi anche: Pallamano: Danimarca invincibile, campione anche agli Europei! Germania battuta nella finalissima

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pallamano Italia femminile battuta in....

Temi più discussi: La Jomi Salerno è nella storia, settima coppa Italia vinta: mai nessuno nella pallamano femminile; Pallamano: Erice batte sul filo il Cassano Magnago e approda alla finale di Coppa Italia; Snowboard, Coppa del Mondo: Bormolini vince ancora a Krynica e allunga in classifica. Dalmasso 2; La capitana degli USA di hockey femminile risponde a Trump: Una battuta di cattivo gusto.

Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026E' terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026. Nella gara del terzo turno del ... oasport.it

Pallamano, qualificazioni Europei: per Italia doppia sfida con Bosnia Erzegovina su SkyPer le Azzurre due partite chiave nella conquista del terzo posto nelle qualificazioni: il 5 marzo andata in trasferta a Cazin, l’8 marzo sfida in casa, a Pescara. Il capitano Dalla Costa: Terzo ... sport.sky.it

I Mondiali di cricket stanno per finire, quelli di baseball sono cominciati. Mentre ci pensavo mi è venuto in mente che quest’anno ci siam fatti anche i Mondiali di pallamano. E allora… L’Italia fa i Mondiali di tutti i principali Sport di squadra maschili Quasi Siam - facebook.com facebook