Questa mattina, il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha presentato le richieste di condanna in un procedimento che coinvolge sei imputati sospettati di essere affiliati al clan De Rosa. Il clan è considerato dominante nell’area di Qualiano e le accuse riguardano estorsioni e traffico di droga. La discussione si inserisce in un’azione giudiziaria volta a fare luce sulle attività criminali nella zona.

Gli imputati rispondono, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsioni, consumate e tentate, aggravate dal metodo mafioso. Secondo l’accusa, avrebbero fatto leva sulla forza intimidatrice del clan per imporre il racket a imprenditori e commercianti locali. Queste le richieste di pena: 15 anni per Salvatore Di Palma, 12 anni per Salvatore Di Marino, 6 anni per Nicola Di Palma, 5 anni ciascuno per Ugo De Rosa e Michele Di Palma, e 4 anni per Ercole Antonio. Gli imputati hanno scelto il rito abbreviato davanti al gip Giovanni Vinciguerra, che ha rinviato l’udienza al 3 giugno per le arringhe difensive dei legali Luigi Poziello, Luca Mottola, Ferdinando Letizia, Bruno Carafa, Cesare Amodio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, estorsioni e droga: chieste condanne per presunti affiliati al clan De Rosa

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