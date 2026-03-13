Tre persone sono state chiamate a rispondere di minacce, estorsioni e rapine ai danni di un uomo con disabilità psichica. La vittima, ascoltata in aula, ha raccontato di essersi invaghita di una delle imputate e di aver ricevuto promesse di incontri, mentre altri complici si sono fatti consegnare denaro per diversi mesi. La vicenda si è svolta a Seregno, in provincia di Monza e della Brianza.

Seregno (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Con altri complici si è fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. "Se non fai come ti dico, questa volta le prendi", le minacce pronunciate dal 2022 fino al gennaio 2023 che hanno portato alla sbarra al Tribunale di Monza altri due 30enni, la donna D.P. e l'ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno. “Dammi i soldi o le prendi”. I tre accusati di estorsione e rapina a un disabile sono anche loro soggetti fragili La Procura ha chiesto la pena di 4 anni e 3 mesi per la donna e quella di 3 anni e 6 mesi ciascuno per i due uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce, estorsioni e rapine a un disabile psichico: chieste tre condanne. La vittima in aula: “Mi ero invaghito di lei”

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