Durante gli Internazionali d’Italia 2026, alcune partite saranno trasmesse in diretta su TV8, il canale disponibile in chiaro. La copertura giornaliera permette agli appassionati di seguire gli incontri più rilevanti del torneo, che si svolge al Foro Italico di Roma. Questo evento, che vede la presenza di giocatori internazionali di alto livello, rappresenta uno dei momenti più attesi nel panorama tennistico nazionale e internazionale.

Internazionali d’Italia 2026, il rito tennistico italiano che si rinnova. Al Foro Italico di Roma torna il più importante torneo che il nostro Paese ha (assieme, allo stato attuale delle cose, alle ATP Finals di Torino). Come ogni anno, è tornato d’attualità il tema della copertura televisiva del torneo, che andiamo a sviscerare soprattutto per la questione della trasmissione in chiaro. Come si sa, i diritti completi appartengono a Sky Sport, che possiede l’ATP e il WTA Tour fino al 2028 compreso. La tv satellitare, perciò, trasmetterà ogni palla degli Internazionali dal primo 15 alla finale, con la sua usuale ampia copertura. La finestra in chiaro, quest’anno, per il torneo maschile, verrà offerta da TV8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quali partite degli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno su TV8 in chiaro? La guida giornaliera

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