Gli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno in tv in chiaro? Novità Mediaset e quante partite saranno gratis

Gli Internazionali d’Italia 2026 si svolgeranno a Roma dal 5 al 17 maggio, con il torneo sia maschile che femminile. La manifestazione, di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, prevede tabelloni di 96 giocatori per le competizioni di singolare. La trasmissione televisiva delle partite in chiaro non è ancora stata annunciata, e non sono state comunicate informazioni specifiche su quante partite saranno visibili gratuitamente.

Per quel che riguarda la diretta tv in chiaro del torneo, invece, questa sarà assicurata da SuperTennis HD per le donne e da TV8 HD per una incontro al giorno degli uomini, mentre la diretta streaming gratuita sarà fruibile su SuperTenniX per il torneo femminile e su tv8.it per un match al giorno di quello maschile. Diretta streaming gratuita: SuperTenniX (donne) e una partita al giorno su tv8.it (uomini) Internazionali d’Italia 2026: Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile. Tutti i precedenti Per la quarta volta in carriera, e la prima dal 2022, Alexander Zverev va in semifinale al Masters 1000 di. OA - Testata giornalistica N.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno in tv in chiaro? Novità Mediaset e quante partite saranno gratis Notizie correlate World Baseball Classic 2026: le partite dell’Italia si vedranno in tv anche in chiaro!Arriva una novità importante per gli appassionati italiani di sport ed in particolare di baseball, infatti la Rai ha trovato un accordo per... Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai: i diritti TV del torneo vanno a MediasetAccordo raggiunto tra Mediaset e ATP: dal 2026 i diritti TV in chiaro delle ATP Finals lasciano la Rai. Altri aggiornamenti Temi più discussi: ATP di Roma e WTA • Internazionali Italia di Tennis: vittorie italiani, migliori risultati e precedenti; IBI 26 l'entry list di singolare femminile: a Roma tutte le Top 20; Internazionali d'Italia esclusiva Sky con un match al giorno in chiaro su Tv8; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico. Gli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno in tv in chiaro? Novità Mediaset e quante partite saranno gratisGli Internazionali d'Italia 2026 di tennis si terranno dal 5 (per le donne) e 6 (per gli uomini) al 17 maggio a Roma: il torneo combined, di categoria ATP ... oasport.it Internazionali d'Italia, ecco quanto costa vedere Sinner e gli altri campioni del tennis mondiale al Foro ItalicoHa preso via l'83esima edizione del torneo sulla terra rossa della Capitale. Per la finale del singolo maschile biglietti a partire da poco meno di seicento euro ... romatoday.it Il grande tennis è in arrivo su Tv8 Gli Internazionali BNL d’Italia vi aspettano da mercoledì 6 maggio con una partita al giorno, la semifinale e la finale LIVE del torneo maschile x.com Gli Internazionali BNL d’Italia portano la terra rossa nel centro Roma Anche quest’anno, per la terza volta, il campo di Piazza del Popolo riporta il tennis nel cuore della città. Roma diventa, ancora una volta, un grande campo da gioco https://www.turism - facebook.com facebook