World Baseball Classic 2026 | le partite dell’Italia si vedranno in tv anche in chiaro!

L’Italia parteciperà al World Baseball Classic 2026 e le sue partite saranno trasmesse anche in chiaro sulla Rai. La televisione pubblica ha stipulato un accordo per offrire in diretta le gare della nazionale italiana durante il torneo, inclusa la finale. La decisione riguarda tutte le partite del team azzurro, garantendo agli appassionati di baseball la possibilità di seguire gli incontri senza abbonamento.

