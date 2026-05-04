Quadri viventi alla galleria Off ur di Narni

In esposizione al nuovo spazio “OFF ur " sopra alla Cantina Marchesi Ruffo della Scaletta, in pieno centro storico di Narni e a poca distanza dalla Rocca Albornoz, galleria curata e affidata all'artista David Pompili, ci sono “Quadri Viventi” fotomontaggi di Melissa Marchetti, fotografa Umbra.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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