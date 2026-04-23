Dal 26 aprile, nel centro storico di Narni, Ema Stokholma espone una selezione di sue opere all’interno del programma espositivo OFF ur. La mostra comprende diverse creazioni dell’artista, che saranno visibili fino a una data ancora da definire. L’evento si svolge nella città, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori interessati all’arte contemporanea. La partecipazione di Stokholma rappresenta una delle iniziative culturali della stagione.

Ema Stokholma con una selezione di sue opere prenderà parte al programma espositivo OFF ur dal 26 aprile nel centro storico di Narni. La conduttrice radiofonica e dj si inserisce all’interno del nuovo percorso artistico che riunisce opere, artisti e pensieri diversi, sviluppando una riflessione plurale sul concetto di utilità. Attraverso pratiche eterogenee e approcci non convenzionali, il progetto invita il pubblico a interrogarsi sul valore dell’arte al di là della funzione, tra ironia, provocazione e libertà espressiva. L’inaugurazione è prevista alle ore 12:00 del 26 aprile a Narni (TR, Umbria) e sarà aperta al pubblico. La giornata sarà accompagnata da musica live degli 88 folli e proseguirà con un DJ set a cura di Sandro Stipe, creando un momento di incontro tra arti visive e dimensione sonora.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ema Stokholma espone una selezione di opere all’ OFF ur dal 26 aprile a Narni

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