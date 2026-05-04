Quad medico e soccorritori per un’estate più protetta | la proposta della Croce Bianca per Spiagge Sicure

Una proposta per migliorare la sicurezza sulle spiagge durante l’estate è stata presentata dalla Croce Bianca, che intende rafforzare il servizio sanitario con un team di medici e soccorritori. Il progetto “Spiagge Sicure” mira a garantire interventi più rapidi e un maggiore livello di tutela per le famiglie che trascorrono le vacanze lungo il litorale, con particolare attenzione alle emergenze sanitarie.