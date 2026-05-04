Quad medico e soccorritori per un’estate più protetta | la proposta della Croce Bianca per Spiagge Sicure
Una proposta per migliorare la sicurezza sulle spiagge durante l’estate è stata presentata dalla Croce Bianca, che intende rafforzare il servizio sanitario con un team di medici e soccorritori. Il progetto “Spiagge Sicure” mira a garantire interventi più rapidi e un maggiore livello di tutela per le famiglie che trascorrono le vacanze lungo il litorale, con particolare attenzione alle emergenze sanitarie.
Sicurezza, rapidità di intervento e tutela delle famiglie: questi gli obiettivi del progetto “Spiagge Sicure”, promosso dalla Croce Bianca, che punta a rafforzare l’assistenza sanitaria lungo il litorale durante la stagione estiva. A lanciare l’iniziativa è il Direttore Generale Vito Guariglia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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