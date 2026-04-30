Spiagge sicure firmato il protocollo per l' estate | guardie giurate armate di notte e telecamere sui lidi

Oggi è stato firmato un protocollo tra il Comune di Ravenna, la Polizia locale e una cooperativa per garantire la sicurezza delle spiagge durante l’estate. Le misure prevedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza e l’impiego di guardie giurate armate nelle ore notturne. L’obiettivo è rafforzare il controllo e la sorveglianza sui lidi per tutta la stagione balneare.

Dalle telecamere di videosorveglianza alle pattuglie di guardie giurate armate. Queste sono alcune delle novità frutto del protocollo d’intesa sottoscritto oggi da Comune di Ravenna, Polizia locale e Coop. Spiagge di Ravenna per garantire una maggiore vivibilità e sicurezza notturna sui lidi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guardie giurate armate per proteggere il Municipio. "E i vigili lì accanto?" Forze dell’ordine e guardie giurate: raccordo tra le centrali operative . Firmato “Mille occhi sulla città“Un passaggio significativo che si inserisce nel quadro delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza e della legalità, che mette in relazione... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: La firma del protocollo d'intesa sulla sicurezza notturna delle spiagge (foto Massimo Argnani). In arrivo guardie giurate armate per far rispettare il divieto di andare in spiaggia dall’1 alle 5 di notteComune di Ravenna, polizia locale e cooperativa Spiagge hanno firmato un protocollo con l'obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza notturna delle ... ravennaedintorni.it Via all’operazione Spiagge sicure. Pronti ventuno nuovi bagniniMassiccia adesione di giovani al corso in piscina di Sport Village, il 4 maggio la fase di abilitazione per il mare ... ilrestodelcarlino.it