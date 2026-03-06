Quali sono i migliori buoni fruttiferi postali di marzo 2026 per brevi e lunghi periodi?

A marzo 2026, i buoni fruttiferi postali sono strumenti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. Questi titoli rappresentano un'opzione di investimento per chi desidera mettere da parte denaro, con durata variabile. Dal 1925, i buoni fruttiferi sono stati utilizzati come strumenti di risparmio, offrendo diverse possibilità di rendimento a seconda dei periodi di investimento scelti.

Nati nel 1925, i buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio-investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. Si tratta di prodotti a rischio basso perché garantiti dallo Stato Italiano e pensati per coloro che vogliono depositare somme di denaro senza esporsi alle fluttuazioni del mercato. Oltre che per la garanzia da parte dello Stato, piacciono anche perché hanno una tassazione agevolata sugli interessi che è più bassa rispetto a quella di altri strumenti finanziari. Quali sono dunque i migliori da sottoscrivere a marzo 2026? Meglio i Bfp di breve o lungo periodo? Scegliere se sottoscrivere buoni postali di breve o lungo periodo dipende soprattutto dai progetti che si hanno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

