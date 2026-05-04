Secondo fonti vicine alle autorità russe, ci sarebbero timori di un possibile tentativo di colpo di Stato a Mosca, alimentati da tensioni interne e instabilità politica. La guerra in Ucraina prosegue da mesi, con conseguenze devastanti sia sul fronte militare che economico, e l'esercito russo si trova in stallo, subito da perdite significative. La situazione ha generato preoccupazioni tra le alte sfere del potere e ha acceso discussioni sulla stabilità del regime.

La guerra in Ucraina è catastrofica militarmente ed economicamente, l'armata russa è bloccata da mesi con perdite enormi. Il disastro bellico fa precipitare il mito della Grande Madre Russia e accentua i venti di congiure e complotti che soffiano sempre più minacciosi sul Cremlino. Tanto che i servizi di intelligence di Mosca hanno notevolmente rafforzato la sicurezza personale del presidente Vladimir Putin. A seguito di un'ondata di assassinii di alti ufficiali militari russi e dei timori di un colpo di Stato, riferisce l'emittente statunitense Cnn, che cita il rapporto segreto di un'agenzia di intelligence europea, sono stati installati sistemi di sorveglianza ovunque, anche nelle residenze dei collaboratori più stretti di Putin.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Putin teme un colpo di Stato a Mosca. Chi trama all'ombra del Cremlino

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