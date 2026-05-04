Il governo russo ha annunciato la nomina del colonnello generale Alexander Chaiko come nuovo comandante in capo delle forze aerospaziali, sostituendo Viktor Afzalov. Chaiko, finora responsabile di altre unità militari, assume ora il comando di una delle componenti principali dell’apparato militare russo. La designazione arriva in un momento di tensioni crescenti e di cambiamenti all’interno delle forze armate del paese.

Alexander Chaiko prende il posto di Viktor Afzalov: a marzo è stato sanzionato dall’Unione europea. Prima ancora aveva commesso crimini di guerra in Siria. Il colonnello generale Alexander Chaiko è stato nominato nuovo comandante in capo delle forze aerospaziali russe: prende il posto di Viktor Afzalov. Non si tratta di una promozione come le altre: il 16 marzo 2026, in occasione del quarto anniversario dei fatti, Chaiko è stato infatti sanzionato dall’Ue assieme ad altri comandanti in quanto responsabile dei massacri compiuti dalle forze di Mosca a Bucha. Vladimir Putin ha deciso di sostituire Afzalov dopo una serie di attacchi con droni che le difese aeree russe non sono riuscite a respingere.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Putin mette a capo delle Forze aerospaziali uno dei responsabili dei massacri di Bucha

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