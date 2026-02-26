rapina da 43mila euro a pensionata in carcere uno dei due responsabili

È stato arrestato l’autore della violenta rapina da oltre 40mila euro messa a segno nell’ottobre scorso in centro a Cremona. Si tratta di un 38enne romena, in Italia senza fissa dimora, bloccato dai carabinieri di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) mercoledì pomeriggio. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, agendo in concorso con un complice, tuttora ricercato, aveva aggredito alle spalle una 70enne che stava rincasando. Sotto la minaccia della forza, l’uomo era riuscito a sottrarre un orologio di pregio dal valore stimato di circa 40mila euro ed un portafoglio di una nota firma di moda contenente 3.300 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

