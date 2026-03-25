Via 5mila euro al bar all’orario di apertura | preso uno dei due responsabili

I carabinieri hanno arrestato uno dei due responsabili di aver conseguito 5mila euro al bar all'apertura. L'intervento è avvenuto a Ponsacco, dopo un'attività di controllo del territorio condotta in modo coordinato. La somma è stata sequestrata e l'uomo portato in caserma. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per identificare l'altro coinvolto.

PONSACCO – Grazie a una rapida e sinergica azione di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Pisa, supportati dai militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestto in flagranza di reato un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di una violenta rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale a Ponsacco. L’intervento e? scattato intorno alle ore 5 del mattino i lunedì (23 marzo), immediatamente dopo che due soggetti col volto travisato avevano fatto irruzione in un bar. Sotto la minaccia di un coltello, i malviventi avevano sottratto circa 5mila euro dalla cassa, dandosi poi a una fuga precipitosa a bordo di un’autovettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Via 5mila euro al bar all’orario di apertura: preso uno dei due responsabili Articoli correlati Rapina da 43mila euro a pensionata. In carcere uno dei due responsabiliÈ stato arrestato l’autore della violenta rapina da oltre 40mila euro messa a segno nell’ottobre scorso in centro a Cremona. Leggi anche: La banda del buco al bar Enjoy. Colpo studiato, bottino di 5mila euro How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Tutto quello che riguarda Via 5mila Temi più discussi: Cinquemila euro a titolo personale: i bonifici che hanno armato la vendetta di Zippo contro l’amante; Tragedia di via Nizza Zippo ha versato oltre 5mila euro alla donna di cui voleva vendicarsi; First Cisl Gruppo Cassa Centrale Banca: al via le prestazioni sanitarie aggiuntive 2026; Genova sostiene i festival: approvate le linee guida per i contributi 2026. Via 5mila euro al bar all'orario di apertura: preso uno dei due responsabiliPONSACCO - Grazie a una rapida e sinergica azione di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Pisa, supportati dai militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestto in flagranza di r ... msn.com Ladri alla Tavecchio, colpo da 5mila euroHanno sfondato le porte per entrare e in pochi minuti hanno portato via tutto quello che potevano infilare negli zainetti. Un colpo mirato, consumato nel buio, che ha colpito anche una delle realtà so ... primamonza.it L’autore è un italiano di mezza età senza precedenti. Aveva portato via 5mila euro, ma i carabinieri lo hanno raggiunto in breve tempo - facebook.com facebook Con la truffa del "finto carabiniere" le portano via 5mila euro di gioielli: vengono fermati all'uscita dell'abitazione e arrestati x.com