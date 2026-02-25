Ucraina-Russia Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev | l’annuncio dello zar
Vladimir Putin ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe tentare di usare un’arma nucleare, alimentando le tensioni tra i due Paesi. La sua dichiarazione arriva mentre le forze russe intensificano le operazioni nel Donbass e i timori di escalation aumentano. La Russia afferma che l’Ucraina sta sviluppando capacità atomiche, suscitando preoccupazioni tra gli alleati occidentali. La situazione si aggrava con ogni nuova comunicazione ufficiale.
(Adnkronos) – "L'Ucraina tenterà di usare un'arma nucleare". La guerra entra nel quinto anno e la Russia sposta il focus sulla minaccia atomica. Kiev, secondo Mosca, è pronta ad un'escalation nel conflitto. E poco importa che l'Ucraina e i partner occidentali smentiscano categoricamente l'ipotesi: Vladimir Putin non ha dubbi e amplifica le segnalazioni del servizio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Attacco villa Putin, Kiev: “Da Mosca niente prove”e lo zar minaccia negoziati più duriNel contesto della crisi in Ucraina, le recenti dichiarazioni di Villa Putin a Kiev evidenziano l'assenza di prove concrete da parte di Mosca, mentre lo zar minaccia di adottare posizioni più ferme.
