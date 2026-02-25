Ucraina-Russia Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev | l’annuncio dello zar

Vladimir Putin ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe tentare di usare un’arma nucleare, alimentando le tensioni tra i due Paesi. La sua dichiarazione arriva mentre le forze russe intensificano le operazioni nel Donbass e i timori di escalation aumentano. La Russia afferma che l’Ucraina sta sviluppando capacità atomiche, suscitando preoccupazioni tra gli alleati occidentali. La situazione si aggrava con ogni nuova comunicazione ufficiale.