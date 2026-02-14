Prima il Novitchok poi la rana freccia | così Putin ha avvelenato Navalny due volte |?Le analisi di 5 Stati smascherano lo Zar

Alexeij Navalny è stato avvelenato due volte da Vladimir Putin, secondo le analisi di cinque paesi. Le prove indicano che lo Zar ha usato prima il Novitchok e poi la rana freccia per colpire l’oppositore, mettendo a rischio la sua vita. Le prove raccolte mostrano come le sostanze siano state trovate nei campioni analizzati, confermando le ipotesi di un attentato mirato.

È stato molto probabilmente avvelenato con una potente sostanza tossica Alexeij Navalny, il leader dell'opposizione russa morto due anni fa in una prigione di massima sicurezza siberiana, ufficialmente per cause naturali.È la conclusione a cui sono giunti cinque governi occidentali, sulla base delle analisi di laboratorio condotte su campioni prelevati dal suo corpo. In un comunicato congiunto, pubblicato a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera, i ministri degli Esteri di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Olanda dichiarano che i test hanno confermato in modo definitivo «tracce di epibaditina», una sostanza mortale «presente nella pelle delle rane freccia del Sud America, introvabile in Russia allo stato naturale».