Le autorità europee hanno segnalato un aumento dei controlli di sicurezza presso le residenze e gli spazi di lavoro del leader russo, con particolare attenzione a chef e guardie del corpo. Si registrano anche periodi di permanenza prolungati in bunker sotterranei, mentre le forze di sicurezza rafforzano le misure per prevenire eventuali tentativi di destabilizzazione interna. La situazione ha portato a una stretta delle restrizioni e a un incremento delle attività di sorveglianza.

Russia, il Cremlino rafforza drasticamente la sicurezza attorno a Putin a seguito dei crescenti timori di instabilità interna e di un possibile colpo di Stato. A rivelarlo è un rapporto dell’intelligence europea citato da Cnn, secondo cui le nuove misure sarebbero state adottate dopo una serie di omicidi di alti ufficiali russi e in un contesto di crescente tensione ai vertici del potere. Secondo il dossier, i controlli attorno al presidente sono stati intensificati: i visitatori devono superare verifiche multiple, mentre membri dello staff più vicino - inclusi cuochi, guardie del corpo e fotografi - non possono utilizzare mezzi pubblici. Il documento Inoltre, chi lavora a stretto contatto con Putin è obbligato a usare telefoni cellulari privi di accesso a internet, nel tentativo di ridurre il rischio di fughe di informazioni sensibili.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Putin, allarme colpo di Stato. L'intelligence europea: maxi controlli per chef e guardie del corpo, lunghi periodi nei bunker

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