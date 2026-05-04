Nella notte tra il primo e il secondo maggio, su un’area storica della città, sono state contestate 45 multe a veicoli parcheggiati in zone interdette alla sosta. L’intervento è avvenuto intorno all’una di notte, quando l’area risultava particolarmente affollata, con numerose auto in divieto di sosta e molti presenti che, in modo insolito, si trovavano sul sito anche a quell’ora.

Perugia, 4 maggio 2026 – All’una di notte di un primo sabato di maggio, sembrava di essere in pieno luglio per la presenza di gente e per l’altissimo numero di auto in divieto di sosta sull’acropoli. Salendo da viale Indipendenza, c’erano auto ovunque, a destra e sinistra, sui marciapiedi, sui posti riservati ai motocicli, sopra le strisce pedonali. E stessa identica situazione in piazza Italia: autovetture ovunque, con manovre improbabili di automobilisti che se ne fregano di qualsiasi regola. E sempre più alta, di notte, è ormai la presenza delle cosiddette “macchinette”, le quattro ruote o mini-car sotto i 50 cc che si possono guidare già a 14 anni: anche i ragazzini hanno preso il vizio dei grandi: le parcheggiano ovunque.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pure le minicar in sosta vietata: 45 multe in una notte

Notizie correlate

Borgo Stazione, divieto di sosta una notte al mese per pulire le stradeIl Comune ha presentato il nuovo piano potenziato di pulizia stradale nel quartiere.

Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pure le minicar in sosta vietata: 45 multe in una notte; Troppa ignoranza in giro su auto e moto elettriche; Normativa Euro 7: cosa cambia dal 2026 e quando entra in vigore?; Le auto elettriche che piacciono a chi guida (e vendono di più).

Pure le minicar in sosta vietata: 45 multe in una notteCon le belle serate torna l’invasione di auto in centro e i parcheggi selvaggi. Cresce il fenomeno delle macchinette ... lanazione.it

Minicar: vendite in aumento È boom tra i minorenniÈ in aumento a Bergamo il fenomeno delle minicar tra i giovani. Negli ultimi mesi, infatti, le vendite delle mini-macchine che possono essere guidate anche dagli adolescenti hanno registrato decisi ... ecodibergamo.it

Lo sguardo del cardinale Matteo Maria Zuppi ha tenuto insieme dolore e futuro, rileggendo pure il celebre “fasìn di bessôi” - facebook.com facebook

Pure magic again from Vini!! x.com