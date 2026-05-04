Puglia liste d’attesa | 82mila visite anticipate grazie ai recall

In Puglia, sono state anticipate circa 82mila visite mediche grazie a un sistema di richiamo ai pazienti. Tuttavia, oltre 42mila persone hanno deciso di rifiutare l’anticipo dell’appuntamento. I tempi di attesa per le visite con codice di urgenza sono stati ridotti attraverso specifici interventi, anche se i dettagli di tali misure non sono stati resi noti.

? Cosa scoprirai Perché oltre 42mila pazienti hanno rifiutato l'anticipo della visita medica?. Come sono stati ridotti i tempi d'attesa per i codici urgenti?. Chi ha deciso di mantenere l'appuntamento originale nonostante la chiamata?. Perché un terzo delle prestazioni urgenti non segue le linee guida?.? In Breve 42.372 pazienti hanno rifiutato l'anticipo, preferendo mantenere l'appuntamento già esistente.. I codici urgenti U hanno beneficiato di un anticipo medio di 141 giorni.. Il 32,7% delle prestazioni urgenti analizzate non seguiva le linee guida Agenas.. Il 43% delle prestazioni anticipate riguardava già prescrizioni con scadenza nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, liste d’attesa: 82mila visite anticipate grazie ai recall Notizie correlate Puglia sfida le liste d’attesa: 65.000 visite anticipate con il recallLa sanità pugliese sta mettendo in atto una strategia di gestione proattiva per smaltire le attese dei pazienti, con un bilancio che vede già oltre... Liste d'attesa, anticipate 65mila visite: i dati del piano di recuperoA due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa: 32mila recall in più rispetto al target. Un terzo delle prescrizioni urgenti non segue gli indirizzi Agenas; Il recupero delle prenotazioni sanitarie in Puglia: contattate oltre 147mila persone in attesa; Sanità, riduzione della spesa e liste d’attesa: per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultati; Asl, dopo il buco da 350 milioni la stretta di Decaro: Controllate le lauree degli assunti. Sanità in Puglia, liste d’attesa: Decaro punta al nuovo piano dopo i 15 milioni di giugnoA giugno terminerà il piano straordinario da 15 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma visti i risultati positivi è intenzione del governatore di ... quotidianodipuglia.it Puglia, piani sperimentali recupero liste d'attesa: 32mila recall in più rispetto al targetProseguono i piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa nella Regione Puglia: a tre mesi dall’avvio, sono 156.370 le persone complessivamente contattate. I recall sono stati 142.180 per visit ... leccesette.it OVERSHOOT DAY, ALLARME IN PUGLIA: persi 818 ettari di suolo mentre si buttano 250mila tonnellate di cibo - facebook.com facebook Per il pranzo della domenica in primavera, ecco una ricetta che viene dalla Puglia: gli Strascinati con fave, asparagi e ricotta salata. Ecco come prepararli x.com