La regione Puglia ha avviato una strategia per ridurre le liste di attesa nella sanità pubblica, utilizzando un sistema di recall per le visite programmate. Finora sono state anticipate più di 65.000 prestazioni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e rispondere più rapidamente alle esigenze dei pazienti. La misura coinvolge diverse strutture sanitarie e mira a ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche.

La sanità pugliese sta mettendo in atto una strategia di gestione proattiva per smaltire le attese dei pazienti, con un bilancio che vede già oltre 65.000 prestazioni anticipate rispetto alle prenotazioni originarie. Il piano sperimentale, avviato circa due mesi fa, ha permesso di contattare un totale di 127.672 utenti, concentrando gli sforzi su 115.798 esami e visite e su 11.874 casi legati a ricoveri ospedalieri. Dal 5 aprile, la Regione ha segnalato il superamento degli obiettivi prefissati per le aziende sanitarie riguardo al numero di chiamate effettuate per il recupero delle liste. L’impatto del recall sulle priorità cliniche e la risposta della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia sfida le liste d’attesa: 65.000 visite anticipate con il recall

Puglia, sanità: abbattimento delle liste d’attesa, visite anticipate per oltre 6300 cittadini e circa 3000 hanno rifiutato RegioneDall'1 febbraio è operativo il piano della Regione Puglia per l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità.

Liste d'attesa in Puglia, "65mila prestazioni anticipate". Il piano della Regione verso la 'fase 2'Sono state circa 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa voluto dalla Regione...

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