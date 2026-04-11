Liste d' attesa anticipate 65mila visite | i dati del piano di recupero

A due mesi dall’inizio dei piani sperimentali per ridurre le liste d’attesa, sono state anticipate circa 65.000 visite. Complessivamente, sono state contattate più di 127.000 persone, con circa 115.000 di queste che hanno ricevuto una comunicazione. I dati sono stati resi noti in un aggiornamento ufficiale, che riguarda il numero di chiamate effettuate e le visite programmate nell’ambito delle misure di recupero.

A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, al 5 aprile è stato superato il target assegnato alle aziende in termini di recall. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Recupero liste d’attesa: “Superato target sui richiami, 65mila prestazioni anticipate”LECCE – Sarebbero 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall’avvio del piano regionale di recupero delle liste d’attesa, stando ai... Liste d'attesa in Puglia, "65mila prestazioni anticipate". Il piano della Regione verso la 'fase 2'Sono state circa 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa voluto dalla Regione... The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin Temi più discussi: Sanità, liste d'attesa in Puglia 'anticipate 59.640 prestazioni'; Recupero liste d’attesa: Superato target sui richiami, 65mila prestazioni anticipate; Liste d'attesa in Puglia, i numeri del piano: quasi 60mila prestazioni anticipate in due mesi; Liste d’attesa, in Puglia anticipate oltre 59mila prestazioni in due mesi. LISTE PUGLIA Liste d’attesa in Puglia: anticipate oltre 65mila prestazioniSono infatti 127.672 i cittadini complessivamente contattati, di cui 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri ... statoquotidiano.it Puglia, piano di recupero liste d’attesa: anticipate 65.034 prestazioniSono state erogate 54.472 prestazioni ambulatoriali. Il 67% delle prestazioni anticipate riguarda i codici di priorità U e B, con un anticipo mediano di 70 e 83 giorni. Il 38% sono prime visite ... leccesette.it A due mesi dall'avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Dal 5 aprile - spiega la Regione Puglia in una nota - è stato super - facebook.com facebook Sanità in Puglia, stanziati 44 milioni al personale dei Pronto soccorso. Per le liste d’attesa superato il 100% del target sui richiami - News x.com