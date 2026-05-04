Puglia l' abusivismo edilizio domina il litorale | gli scheletri di cemento sfregiano un paesaggio da cartolina

Sul litorale pugliese si trovano ancora numerosi edifici abusivi, molti dei quali sono stati costruiti direttamente sul mare e rimangono ancora intatti. Questi scheletri di cemento si affiancano a paesaggi naturali di grande bellezza, creando un contrasto evidente tra natura e interventi non autorizzati. Nonostante le azioni di controllo, molti di questi immobili sono ancora presenti e non sono stati rimossi.

Splendidi paesaggi da un lato, mostri di cemento dall'altro. Eccolo il doppio volto del litorale pugliese: edifici abusivi costruiti sul mare e mai demoliti. Il nostro viaggio parte da Torre a Mare, nel comune di Bari, dove ci sono case abbandonate, immondizia e degrado ovunque. Le ville sono decine: su di una c'è un cartello che avverte "pericolo di morte"; di un'altra non rimane che una porta abbattuta. Poco più giù, a Mola di Bari, questi scheletri di cemento sfregiano un paesaggio da cartolina. Una ventina, risalenti agli anni '90, ora di proprietà del Comune.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Puglia, l'abusivismo edilizio domina il litorale: gli"scheletri di cemento sfregiano un paesaggio da cartolina Notizie correlate Notte di neve in Valle Intelvi: almeno 25 centimetri e paesaggio da cartolinaDa Blessagno le immagini spettacolari arrivate in redazione: la valle si è svegliata completamente imbiancata dopo la lunga e abbonante nevicata La... Fitta nevicata anche in collina, il paesaggio completamente imbiancato: la 'cartolina' da SarsinaFitta nevicata anche in collina nella giornata di giovedì, paesaggio completamente imbiancato a Ranchio (frazione di Sarsina) a poco più di 400 metri... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ordine di demolizione e sequestro penale: il TAR chiarisce quando scatta davvero l’inottemperanza; Barbanente: Idea di impunità dagli ecomostri sulle coste della Puglia. Ma abbattere è possibile; Abusi edilizi sul mare, dal Gargano a Porto Cesareo: il caso Torre Mileto tra i più gravi; Bamp cinema un solo frame dall’Adriatico allo Jonio. Barbanente: La vista di quegli ecomostri in Puglia dà l’idea di impunità. Ma abbattere è possibileAngela Barbanente, presidente della Società italiana degli urbanisti provò a mettere un argine all’abusivismo da vicepresidente della giunta durante il ... bari.repubblica.it Abusivi ma mai abbattuti, la Puglia delle coste sfregiate: Scempio senza mai fineDa Torre Mileto, nel Gargano, a Porto Cesareo, nel Salento, saranno tanti gli orrori edilizi che alla ripresa della stagione balneare i bagnanti ritroveranno ... bari.repubblica.it LA PROVINCIA PIÙ POVERA Redditi in Puglia, Gatta attacca: “I Comuni più poveri sono nel Foggiano, uno schiaffo alla Capitanata” - facebook.com facebook